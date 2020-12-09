У Харкові назвали провокацією заяву про випуск російської вакцини «Супутник V» на заводі «Біолік»

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За інформацією ЗМІ, харківські правоохоронці перевіряли інформацію про начебто налагодження випуску готової форми російської вакцини «Супутник V» у Харкові на потужностях фармацевтичного заводу «Біолек», однак вона не підтвердилася.

Джерело висловило переконання, що заяви про виробництво російської вакцини проти коронавірусу в Харкові – це чергова провокація та дезінформація.

Раніше в повідомленні Російського фонду прямих інвестицій йшлося: «Виробничі потужності «Біолік», на яких буде здійснюватися випуск вакцини, відповідають усім діючим вимогам стандарту GMP». // Вартові еспресо

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