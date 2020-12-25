У Харкові вилучено майже 600 кг контрафактного тютюну на ₴1,5 млн. та розпочато кримінальне провадження (фото)

Харківська місцева прокуратура № 2 здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом придбання, зберігання марок акцизного податку в особливо великому розмірі, умисного введення в обіг на ринку України небезпечної продукції (ч. 3 ст. 199, ст. 227 КК України).

Як повідомив керівник місцевої прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням встановлено, що 33-річний мешканець Харкова організував реалізацію контрафактного тютюну для кальянів в особливо великих розмірах. Зазначений товар збувався у заклади роздрібної торгівлі на території Харківської області. Місячна вартість реалізованої продукції становить понад 1 млн грн.

У ході обшуків, проведених 24 грудня 2020 року, виявлено та вилучено майже 600 кг тютюну для куріння кальяну на загальну суму близько 1,5 млн грн.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру.

Досудове розслідування здійснює слідчий відділ Новобаварського відділу поліції ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Слідчі дії тривають.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури