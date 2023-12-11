у хмельницькому взяли під варту 39-річного зловмисника, який скоїв розбійний напад та зґвалтував жительку району

Зловмисник раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Цього разу йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Події мали місце в одному із комп’ютерних клубів м. Хмельницького. Зловмисник зґвалтував 45-річну потерпілу та відібрав планшет і 12 тисяч гривень.

І хоч потерпіла звернулась до поліції не одразу, правоохоронці оперативно розшукали і затримали зловмисника. Викрадений планшет вилучили. Підозрюваний намагався здати його до ломбарду.

Наразі слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили фігурантові підозру за ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) та ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення.

На період розслідування Хмельницький міськрайонний суд взяв зловмисника під варту.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області