У Хусті затримала чоловіка, який викрав зі станції техобслуговування два автомобілі

7 листопада, о 00:25, до поліції Хустщини надійшла заява 53-річного хустянина.

Чоловік повідомив, що 6 листопада, в період часу з 18:00 по 22:00, з території станції техобслуговування у Хусті було викрадено Mercedes Sprinter. За викликом прибула поліція, яка встановила, що до незаконного заволодіння транспортним засобом причетний 30-річний хустянин.

Правоохоронці оперативно розпочали пошуки автовикрадача. Поліцейські встановили, що, потрапивши на викраденому мікроавтобусі в аварію, 30-річний хустянин на пошкодженому автомобілі повернувся на станцію техобслуговування, сів за кермо іншого авто ВАЗ-2107 та зник з місця злочину.

Зупинили зловмисника поліцейські сектору реагування патрульної поліції спільно з працівниками сектору кримінальної поліції по вулиці Вітровій у Хусті.

Слідчі поліції відкрили за обома фактами кримінальні провадження за ч. 1, 2 статті 289 Кримінального кодексу України, тобто незаконне заволодіння транспортним засобом.

Автовикрадача поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

У справі триває досудове розслідування, повідомили Закарпаття оналйн у відділі комунікації поліції Закарпатської області.