У Києві чоловік вирішив провести побачення з інтернет-знайомою, погрожуючи пістолетом

Жінка познайомилася в інтернеті з чоловіком, якого запросила додому, а той увірвався у квартиру з пістолетом та погрожував заявниці та її подрузі.

Одна з жінок змогла вибігти з квартири та зателефонувала до поліції. Патрульні на шляху до вулиці Арсенальної, де сталася подія, підтримували з нею телефонний зв’язок. У під’їзді інспектори зустріли чоловіка, який ішов тримаючи в руках предмет, схожий на зброю.

Патрульні швидко вибили у нього предмет з рук та затримали чоловіка.

На місце викликали слідчо-оперативну групу Печерського управління поліції для з’ясування обставин події та надання правової кваліфікації діям затриманого.

Патрульна поліція Києва