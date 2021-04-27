У Києві затримали 16-літнього юнака за підозрою у вбивстві батьків і молодшого брата

Зловмисник завдав власним батькам та 8-річному брату численних ножових поранень, від яких останні загинули на місці події. Розпочато кримінальне провадження.

Вчора до столичної поліції звернулась місцева мешканка із повідомленням про те, що близько трьох днів не виходить на зв’язок її син, який разом із дружиною та дітьми проживає у квартирі на вулиці Ревуцького. За вказаною адресою для встановлення усіх обставин виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Як розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, на місці події правоохоронці поспілкувались із заявницею та сусідами, після чого прийняли рішення про залучення працівників ДСНС для аварійного відкриття дверей:

«Потрапивши до квартири, ми виявили тіла власників помешкання та їх малолітнього сина зі слідами насильницької смерті. Усі троє – місцеві мешканці 1971, 1979 та 2012 років народження. Після проведення комплексу оперативно-пошукових заходів, ми встановили, що до скоєння тяжкого злочину причетний 16-річний старший син потерпілих. На розшук зловмисника по тривозі був піднятий увесь особовий склад Дарницького управління поліції. Підлітка затримали під час відпрацювання району у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, при собі він мав ніж, який було вилучено та направлено для проведення відповідної експертизи».

З’ясувалось, що підозрюваний під час чергового конфлікту з батьками спочатку спричинив ножем смертельні поранення своєму батьку та матері, а потім так само вбив малолітнього брата. Після скоєного зловмисник ще декілька днів перебував у квартирі поруч із загиблими, а коли батьків почали розшукувати родичі, він вдався до втечі.

«За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Найближчим часом фігуранту буде повідомлено про підозру та суд обере йому запобіжний захід. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі», — додав керівник столичного главку.

Відділ комунікації поліції Києва