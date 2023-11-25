У Конотопі поліцейські затримали чоловіка, який намагався вбити односельчанина

Зловмисник вистрелив з рушниці у свого знайомого – тепер потерпілий у лікарні. Правоохоронці затримали правопорушника в процесуальному порядку.

До Конотопського районного відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря бригади швидкої медичної допомоги про вогнепальне поранення мешканця села Кошари. На місце події негайно направилась слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом відділу.

Як вдалось встановити поліцейським, 39-річний чоловік прийшов у гості до своєї знайомої, маючи при собі обріз мисливської рушниці. Під час того, як останні розпивали спиртні напої, додому повернувся чоловік власниці будинку та став висловлювати своє невдоволення ситуацією. В той момент у зловмисника виник умисел на вбивство потерпілого. Тоді правопорушник направив зброю на господаря помешкання та здійснив один постріл, яким поцілив у плече 43-річного чоловіка. Внаслідок цього потерпілий отримав кульове поранення та був госпіталізований для надання медичної допомоги.

Сам зловмисник втік з місця події, але працівники сектору кримінальної поліції оперативно встановили місцезнаходження «стрільця». Слідчі затримали правопорушника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У ході огляду місця події слідчі виявили обріз мисливської рушниці та відстріляну гільзу. Все вилучене правоохоронці направили на експертне дослідження.

За даним фактом в поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство). Наразі вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненому. Досудове слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області