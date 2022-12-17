Криворізькі поліцейські затримали 18-річного хлопця за вбивство бабусі. Під час сварки юнак завдав 82-річній потерпілій близько 11 ножових поранень. Від отриманих травм жінка померла на місці.

Злочин стався 15 грудня в одній із квартир на території Покровського району м. Кривий Ріг . Як встановили правоохоронці між родичами на побутовому ґрунті виникла сварка, під час якої онук убив бабусю ножем. Аби сховати сліди злочину нападник вчинив пожежу у квартирі .

Хлопця затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство ) Кримінального кодексу України. Також сьогодні вирішуватиметься питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Криворізького районного управління поліції