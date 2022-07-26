На хабарі у ₴75 тис. за вступ на навчання викрито директора професійного коледжу на Львівщині

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури директора одного з навчальних закладів затримано та повідомлено про підозру у вимаганні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, керівник одного з професійних коледжів області вимагав 75 тис грн за позитивне вирішення питання щодо зарахування неповнолітнього абітурієнта на бюджетну форму навчання. Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України після одержання обумовленої суми.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГУНП у Львівській області за матеріалами Управління СБ України у Львівській області.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури