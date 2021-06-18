У Кривому Розі поліцейські міграційної поліції встановили двох осіб, причетних до зберігання та розповсюдження дитячої порнографії

Протягом кількох місяців місцеві жителі зберігали та систематично поширювали в мережі Інтернет порнографічні відеоматеріали за участі дітей.

Обшуки за місцями мешкання фігурантів відбулися 14 та 15 червня за участі поліцейських управління міграційної поліції, слідчих відділення поліції № 3 Криворізького РУП під процесуальним керівництвом окружної прокуратури. В результаті з квартир 31-річного чоловіка та 48-річної жінки правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та інші речові докази, які направили на експертне дослідження.

За результатами комп’ютерно-технічної експертизи вирішуватиметься питання про вручення чоловіку і жінці повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 301-1 Кримінального кодексу України (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження). Їм загрожує покарання від арешту до позбавлення волі на строк до шести років.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області