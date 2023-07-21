У Києві членів наркоугруповання судитимуть за виготовлення та збут гуртовими партіями амфетаміну

До складу угруповання входило п’ятеро чоловіків: вони продавали психотропи власного виробництва виключно гуртовими партіями, розсилаючи замовлення поштою, а на території Києва та області – під час особистих зустрічей із клієнтами через розгалужену мережу збувачів. Фігурантам може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі.

Нагадаємо: у листопаді минулого року п’ятьох мешканців столиці та області викрили оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю разом із працівниками Департаменту внутрішньої безпеки, слідчими Головного слідчого управління, оперативними службами Нацполіції та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Поліцейські встановили, що організував наркобізнес 26-річний житель м. Бориспіль, який у минулому проходив службу в поліції та був обізнаний в оперативній роботі. Він залучив до незаконної діяльності ще чотирьох осіб.

Зловмисники розповсюджували гуртові партії амфетаміну, який виготовляли у власній нарколабораторії. Вони облаштували її у підсобному приміщенні одного з членів групи на території Київської області. Потужності цієї нарколабораторії дозволяли щомісяця виготовляти близько 4 кг амфетаміну. Такий «бізнес» приносив їм понад мільйон гривень доходу в місяць.

Під час затримання правоохоронці вилучили у ділків понад 4 кг амфетаміну, 275 л та 25 кг прекурсорів, канабіс, лабораторне обладнання три одиниці вогнепальної зброї з набоями, холодну зброю та «чорнові» записи. Також вилучено три автомобілі, які зловмисники використовували у своїй незаконній діяльності.

Усім членам угруповання поліцейські повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 28 – вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією;

ч. 1 ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами;

ч. 3 ст. 307 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у особливо великих розмірах, вчинені організованою групою;

ч. 3 ст. 311 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів;

ч. 2 ст. 317 – організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Нині досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, а обвинувальний акт скеровано до Дарницького районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України