У Києві до 10 років позбавлення волі засуджено ґвалтівника неповнолітньої

За підтримання обвинувачення ювенальними прокурорами Подільської окружної прокуратури м. Києва суд засудив до 10 років позбавлення волі чоловіка за зґвалтування 17-річної дівчини (ч. 3 ст. 152 КК України).

Засуджений у вересні 2020 року познайомився з дівчиною, яка має психічні розлади та запропонував їй прогулятись лісосмугою. Опинившись у безлюдному місці у Подільському районі столиці, зловмисник застосував силу та зґвалтував неповнолітню.

За результатами проведення слідчих заходів правоохоронцям вдалося встановити та затримати підозрюваного у вчиненні цього злочину. Ним виявився 51-річний уродженець Луганської області.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав. Водночас суд, надавши оцінку наданим прокурорами доказам, визнав чоловіка винним в інкримінованому правопорушенні та призначив йому покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Київська міська прокуратура