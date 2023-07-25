У Києві посадовицю «Укрзалізниці» викрили у зловживанні службовим становищем

Перебуваючи на керівній посаді одного із державних підприємств правопорушниця привласнила 380 тисяч гривень на купівлі ялинки. Зловживання владою може обернутися посадовиці шістьма роками позбавлення волі.

Слідчі Солом’янського управління поліції задокументували протиправну діяльність 50-річної киянки, яка займаючи керівну посаду у державному підприємстві та зловживаючи службовим становищем, розтратила декілька сотень тисяч гривень з бюджету підприємства.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що жінка уклала договір із підрядним підприємством про купівлю штучної ялинки за завищеною ціною. Факт злочину підтвердила низка проведених експертиз та слідчі дії. Так, посадовиця розтратила 380 000 гривень з бюджету підприємства.

Слідчі під процесуальним керівництвом Солом’янської окружної прокуратури м. Києва повідомили фігурантці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки. За скоєне посадовиці загрожує до шести років тюремного ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, а також штраф до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва