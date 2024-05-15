У Києві викрито осіб, які виготовляли медіапродукт на замовлення кремлівського проєкту

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури трьом громадянам повідомлено про підозру за фактом державної зради та розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення дій спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 109 КК України).

За даними слідства, колишній лідер забороненої в Україні прокремлівської партії «опзж» зареєстрував у рф громадську організацію.

Головою виконавчого комітету цієї організації став екссжурналіст його медіахолдингу.

Медійник працює на кремлівський проєкт. Для створення пропагандистських матеріалів він залучив до роботи родича і знайому, які проживають у Києві. За його вказівками жінка створювала мультиплікаційні фільми антиукраїнського спрямування. Медіапродукт розміщували на сайті організації та соціальних мережах.

За цей контент підозрювана отримувала грошову винагороду, яку їй особисто передавав родич журналіста у столиці.

Згідно із висновком експертів у відео містяться ознаки порушення основ державної безпеки в інформаційній сфері.

До суду скеровані клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБ України у м. Києві та Київській області за оперативного супроводу ДКІБ СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції Укра їни особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура