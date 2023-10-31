У Київському районі Одеси п’яний водій на смерть збив жінку

В результаті автопригоди, що сталася позавчора ввечері на проспекті Небесної Сотні загинула жінка-пішохід.

Попередньо поліцейські встановили, що автомобіль «BMW», рухаючись зі сторони проспекта Академіка Глушка у напрямку вулиці Левітана, здійснив наїзд на жінку, яка переходила проїжджу частину в невстановленому місці. Від отриманих травм остання померла на місці події. За попередньою інформацією на момент ДТП в салоні легковика знаходилися троє осіб, серед яких дві жінки та чоловік. Всі вони перебували з зовнішніми ознаками сп’яніння.

Відомості поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, що спричинили смерть потерпілого.

Наразі слідчі встановлюють хто саме перебував за кермом легковика в момент автопригоди. У всіх осіб, які знаходились в «BMW», відібрані зразки на встановлення стану сп’яніння.

Правоохоронці вкотре наголошують на необхідності неухильно дотримуватися правил дорожнього руху і не сідати п’яними за кермо. Не наражайте на небезпеку ні себе, ні оточуючих.

Відділ комунікації поліції Одещини