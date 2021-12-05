У Луцьку за вчинення грабежу суд дав раніше судимому зловмиснику три роки… умовно

Таке рішення 1 грудня ухвалив Луцький міськрайонний суд Волинської області.

Пригода трапилася на початку жовтня по вулиці Дружби Народів у Луцьку. Близько 6:00 зловмисник, застосувавши газовий балончик, вирвав із рук 59-річної лучанки сумку із грошима та мобільним телефоном. Сума завданих матеріальних збитків склала майже 4 тис. гривень.

На місце події негайно вирушили слідчо-оперативна група та співробітники кримінальної поліції Луцького районного управління. Поліцейські отримали детальний опис грабіжника від заявниці, опитали свідків та переглянули відео з камер відеоспостереження, завдяки чому особу зловмисника вдалося оперативно встановити.

Нагадаємо, що зловмисника розшукали у місті Коломия Івано-Франківської області. Він раніше судимий. За місцем його проживання виявили речові докази. Мобільний телефон зловмисник вже встиг здати у ломбард.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 (Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого) Кримінального кодексу України, досудове розслідування завершили, кримінальне провадження з обвинувальним актом скерували до суду.

У середу, 1 грудня, Луцький міськрайонний суд Волинської області, визнав підсудного винним у вчиненні інкримінованого злочину та призначив йому покарання – три роки позбавлення волі умовно.

Сектор комунікації поліції Волинської області