У Мелітопольському районі затримали чоловіка, який спричинив тяжкі тілесні ушкодження подружжю

Мешканець Веселівської територіальної громади в ході конфлікту, у своєму приватному будинку, наніс двом односельцям тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Поліцейські за гарячими слідами розшукали та затримали зловмисника.

19 жовтня близько 19:30 до відділення поліції № 1 Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення зі служби 102 від мешканки села Менчикури Веселівської територіальної громади, яка повідомила про бійку між сусідами.

Слідчо-оперативною групою встановлено, що 19 жовтня близько 19 години чоловік 1980 року народження за місцем свого мешкання, в одному із приватних домоволодінь розпивав спиртні напої зі своїми односельцями. В ході спілкування між селянами виник конфлікт, в ході якого власник оселі на подвір’ї біля будинку наніс множинні удари руками та ногами в область голови чоловіку та його дружині. Обидва постраждалі, чоловік та жінка 1968 року народження, шпиталізовані до Веселівської багатопрофільної лікарні, чоловік перебуває у реанімаційному відділенні. Його стан залишається тяжким.

Співробітники відділення поліції № 1 Мелітопольського районного управління розшукали фігуранта за місцем його мешкання. Наразі раніше судимого чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

З місця злочину слідчим вилучено речові докази. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено від п’яти до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання обрання підозрюваному запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Запорізької області