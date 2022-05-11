У миколаївского наркоторговця вилучили 64 кг канабісу – на ₴7 мільйонів за цінами «чорного ринку»

Поліцейські затримали

Під час проведення заходів із виявлення злочинних груп та осіб, що можуть бути причетні до незаконних операцій з наркотиками, поліцейські отримали інформацію про вирощування конопель на території одного з приватних домоволодінь.

10 травня слідчі Миколаївського райуправління поліції спільно з оперативниками обласного управління стратегічних розслідувань за силової підтримки роти поліції особливого призначення провели санкціоновані обшуки. За місцем мешкання 47-річного громадянина поліцейські виявили спеціально обладнані ділянки для вирощування конопель.

Крім того, вилучили понад 64 кг канабісу як у подрібненому вигляді, так і вже розфасованого для подальшого збуту.

Чоловіка слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі проводяться заходи щодо встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності.

Кримінальне провадження розслідується за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, процесуальне керівництво здійснює окружна прокуратура міста Миколаєва.

Національна поліція України