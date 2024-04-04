У Мукачеві затримали раніше судимого зловмисника, який в автівці возив гранату

Співробітники поліції Закарпаття продовжують проводити заходи щодо недопущення поширення нелегальної зброї та боєприпасів у регіоні.

Так, за оперативною інформацію правоохоронців, раніше судимий 40-річний мешканець села Софія Мукачівського району міг бути причетний до незаконного поводження з боєприпасами.

Співробітники Мукачівського райуправління поліції у співпраці з Держприкордонслужбою розшукали фігуранта та обшукали автомобіль марки «BMW X5», в якому виявили прихованою гранату РГД-5.

Зловмисника поліцейські затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тобто незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Раніше підозрюваний вже затримувався прикордонним нарядом при спробі незаконно перетнути держкордон. Тоді у зловмисника вилучили бойовий пістолет та набої до нього. Окрім цього він вже притягався до кримінальної відповідальності за хуліганство.

Відповідно до інкримінованої зараз статті затриманому загрожує до 7 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області