У несплаті ₴8,6 млн. податків на Житомирщині підозрюють керівника сільськогосподарського товариства

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури керівнику приватного товариства повідомлено про підозру у несплаті податків, що призвело до фактичного ненадходження до держаного бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч.3 ст.212 КК України).

За даними слідства, кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності скоїв керівник одного із сільськогосподарських товариств Житомирщини протягом декількох років.

Підозрюваний, аби сформувати податковий кредит з податку на додану вартість та ухилитися від сплати податків, вдався до фіктивних безтоварних операцій. Зокрема, ділок «на папері» купив в інших приватних підприємств паливно-мастильні матеріали, мінеральні добрива, сою та іншу сільськогосподарську продукції на понад 140 млн грн. Хоча насправді ніяких покупок не здійснював, проте у документах бухгалтерської та податкової звітності відображав проведення безтоварних операцій.

Як встановлено слідством, у подальшому підозрюваний знімав гроші з рахунків «фіктивних» підприємств, чим формував у них податкові зобов’язання, а за готівку купував сільськогосподарську продукцію, ухиляючись від податкових зобов’язань.

Під час досудового розслідування підтверджено, що унаслідок таких незаконних дій до державного бюджету не надійшло 8,6 млн грн.

Так, податковим органом встановлено факт несплати товариством податку на додану вартість на майже 30 млн грн. Правомірність нарахування податкового зобов’язання підтверджена рішенням (від 04.11.2022) Житомирського окружного адміністративного суду.

Наразі перевіряються обставини можливого ухилення фігурантом справи від сплати податку на додану вартість на значно більшу суму.

Досудове розслідування, за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, проводить Управління СБ України в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури