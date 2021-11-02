У Полтаві засудили 17-річного хлопця, який задав смертельні поранення чоловіку

Сім років ув’язнення призначили 17-річному хлопцю, який у Полтаві біля зупинки громадського транспорту побив до смерті чоловіка.

Київський районний суд Полтави призначив сім років позбавлення волі 17-річному полтавцю, який побив до смерті чоловіка в центрі міста.

За цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 119 (Вбивство через необережність). Під час досудового розслідування встановили додаткові обставини та здобули докази, на підставі яких кримінальне провадження перекваліфікували на ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Нагадаємо, 13 жовтня 2020 року о 16:41 на вул. Соборності, поряд із зупинкою «Сінна» 16-річний полтавець вдарив кулаком чоловіка. Від удару останній впав, отримавши тяжкі поранення, від яких згодом помер у лікарні. Побиття хлопець знімав на відео, яке згодом з’явилося в соцмережах.

Х. Полтава

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