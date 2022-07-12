У Славуті взяли під варту 35-річного зловмисника, який до смерті побив свого знайомого

Конфлікт спалахнув між жителями м.Славута ввечері 9 липня біля продуктової крамниці

Давні знайомі розпивали спиртне. Під час застілля між співчарочниками спалахнула сварка. Тоді 35-річний зловмисник побив 39-річного потерпілого. Від нанесених ударів чоловік впав, внаслідок чого отримав тяжкі травми голови.

Після скоєного зловмисник утік. Свідки події викликали швидку, потерпілого госпіталізували, проте лікарі, на жаль, не змогли врятувати йому життя.

Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника і затримали його. Чоловікові вже оголосили про підозру за ч.2 ст.121 КК України ( Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) ККУ, санкція якої передбачає до 10 років ув’язнення. На період розслідування суд взяв його під варту.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області