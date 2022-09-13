У спробі підкупити поліцейських, щоб уникнути вилучення авто підозрюют жителя Шепетівського району
За процесуального керівництва Шепетівської окружної прокуратури повідомлено про підозру 44-річному чоловіку у наданні неправомірної вигоди працівникам поліції (ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України).
Під час патрулювання поліцейські зупинили автомобіль підозрюваного. В ході перевірки документів на авто, патрульні виявили невідповідність номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу та свідоцтвом про реєстрацію автомобіля.
Намагаючись «домовитись» та уникнути вилучення автомобіля, чоловік поклав до бардачка службового авто правоохоронців 5000 грн.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області.
Довідково: санкція ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді штрафу від 17000 до 68000 грн або обмеженням волі на строк від 2 до 4років, або позбавленням волі на той самий строк.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Хмельницької обласної прокуратуриTweet