У спробі підкупити поліцейських, щоб уникнути вилучення авто підозрюют жителя Шепетівського району

За процесуального керівництва Шепетівської окружної прокуратури повідомлено про підозру 44-річному чоловіку у наданні неправомірної вигоди працівникам поліції (ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України).



Під час патрулювання поліцейські зупинили автомобіль підозрюваного. В ході перевірки документів на авто, патрульні виявили невідповідність номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу та свідоцтвом про реєстрацію автомобіля.

Намагаючись «домовитись» та уникнути вилучення автомобіля, чоловік поклав до бардачка службового авто правоохоронців 5000 грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області.

Довідково: санкція ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді штрафу від 17000 до 68000 грн або обмеженням волі на строк від 2 до 4років, або позбавленням волі на той самий строк.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури