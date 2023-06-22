У столиці директора фірми затримали за самовільне зайняття земельної ділянки

Не маючи дозвільних документів правопорушник облаштував земельну ділянку та прибережно-захисну смугу річки Дніпро в Оболонському районі Києва під базу для стоянки суден. За скоєне йому загрожує до двох років ув’язнення.

До співробітників відділу річкової поліції надійшло повідомлення від комунального підприємства про те, що невідомі особи самовільно зайняли територію у Оболонському районі столиці. Поліцейські перевірили отриману інформацію та виявили за вказаною адресою охоронювану та огороджену територію на прибережно-захисній смузі з виходом на річку Дніпро, на якій розміщувалась база для стоянки суден.

Начальник відділу річкової поліції Тарас Полієнко розповів, що до незаконного заволодіння територією громади міста Києва причетний директор однієї з фірм, який вирішив таким чином розвивати свою діяльність:

«Ми з’ясували, що на прибережній зоні правопорушник розмістив базу для швартування суден, однак дозвільних документів ні на ділянку, ні на облаштування вказаної бази не мав. Крім того, для покращення умов бази для швартування та відстою суден він самовільно огородив земельну територію металевим парканом, за яким розмістив парковку для автомобілів».

Слідчі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили чоловікові про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 Кримінального кодексу України – самовільне зайняття земельної ділянки, яка розташована в охоронних зонах. Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва