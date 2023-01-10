У столиці повідомили про підозру трьом спільникам, у яких вилучили зброю та наркотики

Наркоділки збували кокаїн та канабіс у столиці та області. За скоєне учасникам злочинної групи загрожує до десяти років позбавлення волі.

Слідчі Деснянського управління поліції спільно з працівниками СБУ у місті Києві та Київській області та під процесуальним керівництвом Деснянської окружної прокуратури міста Києва викрили двох чоловіків і жінку, які зберігали та збували особливо небезпечні наркотичні засоби у столиці та області.

Як розповів начальник Деснянського управління поліції Зураб Мелікідзе, правоохоронці протягом кількох місяців документували злочину діяльність зловмисників та затримали їх під час санкціонованих обшуків:

«У ході слідчих дій за місцями проживання порушників у Києві та Київській області ми вилучили майже 50 грамів білої порошкоподібної речовини та близько 150 грамів речовини рослинного походження. Частина наркотичних речовин була розфасована для подальшого збуту. Крім цього, під час документування злочину слідчі виявили пістолет, штик-ніж та понад 130 набоїв. Все вилучене ми направили на відповідні експертизи».

Порушниками виявилися уродженець Дніпропетровщини, 1980 року народження, 45-річний киянин та киянка 1978 року народження. Їх затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Згідно висновку експерта, по відібраним зразкам речовин це – кокаїн та канабіс. Вартість вилученого за цінами «чорного» ринку становить близько 400 тисяч гривень.

«Під процесуальним керівництвом Деснянської окружної прокуратури міста Києва ми повідомили фігурантам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини в особливо великих та великих розмірах. Крім цього ми розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут боєприпасів, за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав киянину, 1977 року народження, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів його спільникам», – зазначив Зураб Мелікідзе.

Порушникам загрожує до десяти років в’язниці з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці встановлюють канали надходження наркотичних речовин, а також інших осіб причетних до їх збуту.

Відділ комунікації поліції Києва