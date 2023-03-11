У столиці судитимуть чоловіка, який вчиняв домашнє насильство відносно своєї матері

Зловмисник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за образи та погрози щодо своєї 52-річної родички та інших членів родини. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. Тепер киянину загрожує до двох років в’язниці.

На початку року до Дніпровського управління поліції із заявою звернулася місцева мешканка та повідомила, що син систематично вчиняє відносно неї домашнє насильство. Жінка розповіла, що родич ображає її лайкою, принижує, а також погрожує побиттям.

Як розповів начальник сектору протидії домашньому насильству Дніпровського управління поліції Владислав Близнюк, правоохоронці неодноразово притягували 27-річного порушника до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства:

«Нещодавно ми вже документували протиправну поведінку чоловіка відносно матері, а також складали на порушника адміністративні протоколи через те, що, перебуваючи на підпитку, він ображав своїх молодших сестру та брата. Тоді зловмисник відбувся штрафами, але це не допомогло йому змінити свою поведінку.

Після отримання заяви від потерпілої про те, що її син продовжує над нею знущатися, ми передали інформацію слідчим, які розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 126–1 Кримінального кодексу України — домашнє насильство. Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину».

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. За скоєне порушнику загрожує до двох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва