У Вінниці розшукали раніше судиму жінку, яка витрачала гроші з викраденої банківської картки

1 липня оперативники Відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції розшукали раніше судиму зловмисницю, яка понад 10 разів розрахувалась викраденою карткою у магазинах міста та витратила майже 3000 гривень потерпілого.

До поліції надійшло повідомлення про крадіжку від 22-річного вінничанина. Заявник розповів, що випадково залишив банківську карту у банкоматі, коли знімав готівку. На момент її втрати на рахунку залишилось понад 6000 гривень.

Через деякий час на його мобільний телефон почали надходити сповіщення про розрахунок карткою у магазинах міста та списання коштів з балансу.

Як розповів керівник Відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Андрій Бойцун, працівники поліції встановили всі торгівельні заклади, у яких проводився розрахунок втраченою карткою. Переглянувши відео з камер спостереження у магазинах, поліцейські встановили особу, причетну до вчинення злочину. Нею виявилась раніше судима за майнові та наркозлочини 31–річна жителька міста.

ЇЇ поліцейські затримали за місцем проживання.

З’ясувалось, що підозрювана здійснила 14 фінансових операцій, витративши близько 3000 гривень.

Картку потерпілого вилучено.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Такий злочин карається ув’язненням до 8 років.

Слідством вирішується питання щодо повідомлення зловмисниці про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Вінницькорї області