У Запоріжжі померла 5-річна дитина, яку збив п’яний водій на острові Хортиця

5-річна дівчинка, яку разом з батьками збив водій у стані алкогольного сп’яніння 29 серпня на острові Хортиця у Запоріжжі, померла у Запорізькій дитячій лікарні.

Про це повідомила речниця Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Олена Лебединська.

Кримінальне провадження буде перекваліфіковане на ч.2 ст.286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, яке спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження». Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Нагадаємо, що ДТП сталася близько 20-ї години на автодорозі між кафе «Козацьке подвір’я» та будинком відпочинку «Пектораль». Водій автомобіля «Honda Accord», 1972 року народження перевищив швидкість і скоїв наїзд на пішоходів: чоловіка і жінку 1986 та 1993 років народження, а також їх малолітню доньку.

Обох батьків з чисельними травмами доставили до лікарні, а дитину з політравмою госпіталізували до Запорізької обласної дитячої лікарні.

Водій транспортного засобу знаходився в стані алкогольного сп’яніння. В його крові виявлено 1,6 проміле алкоголю. // Суспільне