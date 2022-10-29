У заволодінні ₴1,3 млн. допомоги за загибель військовослужбовця підозрюється неповнолітній на Дніпропетровщині

За процесуального керівництва Першотравенської окружної прокуратури повідомлено про підозру 16-річному мешканцю с. Новопавлівка Синельниківського району за фактом шахрайства (ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, з червня до липня 2022 року хлопець, отримавши за допомогою мобільного телефону доступ до банківського рахунку сусіда, неодноразово здійснював грошові перекази на свій рахунок та рахунок брата без дозволу та відома власника. Неповнолітній шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілого в сумі майже 1,3 млн грн, отримані як допомога від держави за загибель сина – військовослужбовця.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом відділення поліції № 2 Синельниківського районного управління поліції ГУНП у Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора