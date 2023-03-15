У жорстокому вбивстві двох людей під час окупації села на Чугуївщині підозрюються так звані «народні дружинники»

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом чоловікам за фактом умисного вбивства двох осіб, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (п. п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, у березні минулого року під час окупації села Хотімля Чугуївського району група осіб організувала власний орган — «народну дружину». До неї увійшли колишній працівник правоохоронного органу та троє місцевих мешканців. Вони «боролись» з крадіжками у селі та проводили з односельчанами «роз’яснювальну роботу».

Наприкінці березня «дружинникам» стало відомо про те, що жінка та чоловік вчинили крадіжку. Взявши телескопічну палицю, металеві труби, арматуру, дерев’яні палиці, чоловіки пішли до них.

Спочатку «народні дружинники» побили чоловіка та жінку до напівпритомного стану, а потім віднесли їх тіла до місцевого озера та скинули у воду.

Потерпілі намагались вибратись на берег, але зловмисники не дали їм врятуватись: вони почали кидати в голови людей шматки бетону.

Довівши «покарання» до кінця, переконавшись, що чоловік та жінка померли, зловмисники пішли з місця злочину.

Експравоохоронець та ще один зловмисник втекли на територію країни-агресора. Їм повідомлено про підозру заочно.

Двох їх спільників правоохоронці затримали в порядку ст. ст. 208, 615 КК України.

Наразі вирішується питання про обрання двом підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування та оперативний супровід — ТУ ДБР у м. Полтаві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура