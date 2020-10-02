Ухилення від сплати ₴25 млн. акцизного податку через злочинну схему – директору фірми заочно повідомили про підозру

Фірма ввозила на територію України підакцизні нафтопродукти (дистиляти) під виглядом газового конденсату.

За попередніми даними: протягом 2017-2018 років компанія ввезла понад 3,6 млн літрів нафтопродуктів загальною вартістю майже 2 мільйони доларів США. На підставі фіктивного експертного висновку товар оформлювали під виглядом газового конденсату за нульовою ставкою податку в зоні митного поста Закарпатської митниці.

Факт ввезення дистиляту під виглядом газового конденсату підтверджено висновком проведеної експертизи. Сума податків, яку приватна компанія не сплатила в бюджет, становить понад 25 млн грн.

Викрили злочинну діяльність оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Директору комерційної структури заочно повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Встановлюється коло осіб, у тому числі працівників митних органів, які також можуть бути причетними до протиправної діяльності.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України