Украинец попал под статью, купив в интернете копию прав, изъятых у него полицейскими

В 2017 году уроженец Одесской области предстал перед судом за вождение в нетрезвом виде (ст.130 ч.1 КУпАП). Вина была доказана и, согласно решению суда, водителя лишили права садиться за руль в течение 1 года, изъяв у него удостоверение и присудив к уплате штрафа.

Приговор, возможно и опечалил водителя на первых порах, но никоим образом не повлиял на него. Проигнорировав штраф и все официальные процедуры получения удостоверения обратно, мужчина обратился за помощью к интернету, где довольно быстро нашел объявление об изготовлении и восстановлении водительских удостоверений.

Прибегнув к помощи данного сервиса, он заказал у неустановленного судом лица, «дубликат» – водительское удостоверение той же серии, что было у него и продолжил ездить, как ни в чем не бывало.

«Находчивый» водитель без проблем колесил по дорогам Одесщины с новым документом целых 3 года, пока в сентябре 2020 его не остановил полицейский патруль для проверки. В ходе проверки документов, сотрудники полиции обнаружили несоответствие предъявленного удостоверения и элементов его защиты установленному образцу, используемому на территории Украины.

А это, как говорится, уже совсем другая статья другого кодекса. Согласно ч.4 ст. 358 УК Украины, использование заведомо поддельного документа карается штрафом в размере 50 необлагаемых налогом минимумов дохода граждан или лишением свободы на срок до 2-х лет.

В ходе досудебного расследования обвиняемый полностью признал свою вину, чем значительно смягчил свой приговор. Учитывая, что подсудимый ранее не привлекался по криминальным статьям, суд постановил смягчить приговор. В результате, водителю назначили штраф в размере всего лишь 30 необлагаемых налогом минимумов (510 гривен) + расходы на привлечение экспертов (653 грн).

Официально получить водительское удостоверение в Украине можно, закончив курсы в одной из автошкол. Либо, самостоятельно обратившись в сервисный центр МВД, где придется подать следующие документы: сертификат об окончании обучения в автошколе, паспорт, копия идентификационного кода, медицинская справка (форма 083/о). Далее вас ожидают 2 экзамена — по теории и вождению.

Все остальные способы, которые предлагают «срочное решение вопроса» и которыми пестрит интернет, изначально выглядят сомнительными и в худшем случае грозят вам уголовной ответственностью за использование поддельных документов государственного образца.

Андрей Майданик, internetua.com