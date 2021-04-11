Уроженец Каховки получил восемь лет тюрьмы за распространение порнографии в Viber

Суд вынес решение в отношении украинца, который распространял в мессенджере Viber порнографические изображения и видео несовершеннолетней девочке

Об этом сообщает InternetUA.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что осенью 2019 уроженец г. Каховка, временно находясь за пределами территории Украины, а именно в Польше, через мессенджер Viber отправил малолетней девочке несколько изображений, которые согласно заключению судебной экспертизы имеют порнографический характер. Кроме этого, следствием были зафиксированы еще 7 эпизодов развратных действий в отношении девочки.

Представитель потерпевшей отметил, что он и его жена стали замечать, что ребенок что-то скрывает от них: до поздней ночи общается с кем-то по телефону и много раз слышали звук поступления на ее мобильный телефон сообщений в «Viber». Родители забеспокоились и стали расспрашивать дочку и она рассказала, что ей пишет «крестный отец», который требует присылать ему такие же фотографии порнографического характера, которые он присылает ей.

В судебном заседании обвиняемый свою вину не признал и пояснил, что он является «крестным отцом» потерпевшей и поэтому всегда интересовался жизнью ребенка, постоянно общался с ней. Поскольку трудоустроился на постоянную работу в Польше, то звонил или писал ей сообщении оттуда через приложение «Viber».

Подсудимый отметил, что он в отношении ребенка никаких преступных действий не совершал, никаких изображений или видео именно ребенку не отправлял. При этом думал, что все свои сообщения и изображения он отправляет матери потерпевшей.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая пояснила, что подсудимый является ее «крестным отцом» и она находилась с ним в хороших дружеских отношениях. Он часто ей звонил и обещал пригласить в «МакДональдс». Затем от него стали поступать сообщения с изображениями и просьба себя сфотографировать в таком же виде, как на изображениях. Также «крестный отец» просил затем удалять переписку и изображения, чтобы ее родители не знали об этом. Потерпевшая также отметила, что она не хотела выполнять его указания, но он настаивал, чтобы она отправляла ему свои фотоизображения в таком виде, как на присланных им фотографиях. Также он заставлял ее выполнять его желания, и она вынуждена была так делать.

Суд квалифицировал действия обвиняемого:

-по эпизодам №1-2 — по ч.2 ст.156 УК Украины, как совершение развратных действий в отношении малолетнего лица;

-по эпизодам №3-4 — по ч.4 ст.301 УК Украины, как принуждение несовершеннолетних к участию в создании изображений порнографического характера;

-по эпизоду №5 — по ч.2 ст.301 УК Украины, как распространение порнографических изображений среди несовершеннолетних;

-по эпизодам №6-7-8 — по ч.3 ст.301 УК Украины, как распространение порнографических изображений среди несовершеннолетних, совершенное повторно;

Учитывая вышеизложенное суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет лишения свободы. Также он должен оплатить расходы на проведение судебных экспертиз в сумме 18 841 грн 20 коп.