В Днепре педофил, отправившийся на «романтическое свидание», обнаружил мертвую женщину

Вчера, 2 января, в заброшенной аптеке на улице Холодильной в Днепре нашли мертвую женщину. Как выяснилось позднее, в этой истории есть еще одна пугающая деталь.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Как ранее сообщалось, труп обнаружил 39-летний горожанин. Вот только мужчина был на территории заброшенного здания не один, а с 14-летним мальчиком. Полицейских заинтересовал данный факт, но ни ребенок, ни мужчина не могли ответить на вопрос, что они делали там вдвоем и начали нервничать.

Неожиданно для всех мужчина признался, что привел ребенка в заброшенное здание чтобы склонить к половому акту, подтверждала слова мужчины интимная переписка с мальчиком. Горожанина задержали.

Что касается найденной женщины, видимых следов насилия на её теле обнаружено не было. Тело уже начало гнить, было накрыто досками и тканью. О умершей известно, что ей было 40-45 лет. Женщина не имела постоянного места жительства и злоупотребляла алкоголем. Следствие продолжается.