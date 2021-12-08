В Харькове мамаша задушила ребенка, позвонила в полицию и попыталась покончить с собой

В Харькове силовики нашли пояс от халата, которым, вероятно, мать задушила двухлетнего сына. Сама женщина после попытки суицида находится в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сегодня около 04:00 в полицию позвонила 36-летняя харьковчанка и рассказала об убийстве ею собственного ребенка. После этого мать выбросилась из окна четвертого этажа. Женщина осталась жива и сейчас находится в реанимации. На месте трагедии правоохранители нашли пояс от халата, которым, по всей видимости, и задушили двухлетнего мальчика.

Фигурантка ранее не была судима и не состояла на учете соцслужб. Она проживала вместе со своим отцом и одна воспитывала малыша. Сейчас силовики проверяют информацию о неизлечимом заболевании, которое могло стать причиной ее поступка. Следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины («умышленное убийство малолетнего ребенка»). Матери может грозить до 15 лет лишения свободы. // Newsroom.kh.ua