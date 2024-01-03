В Івано-Франківську групу буковинців арештували за підозрою у шахрайстві та збуті підроблених грошей

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Івано-Франківська повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід групі осіб за фактом шахрайства та збуту підроблених грошей (ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 199 КК України).

Івано-Франківський міський суд обрав двом підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внести по 214 тис. грн застави кожному.

За даними слідства, підозрювані – жителі Чернівецької області реалізовували підроблену валюту, скуповуючи вартісні мобільні телефони.

Таким шахрайським способом їм вдалось ошукати трьох потерпілих із Прикарпаття та Львівщини на майже 200 тис. грн.

Наразі перевіряється причетність підозрюваних до вчинення аналогічних правопорушень, а також встановлюються інші учасники протиправної діяльності.

Досудове розслідування здійснюють працівники відділу кримінальної поліції Івано-Франківського РУП, оперативний супровід – співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Івано-Франківській області.

Зловмисникам загрожує до десяти років ув’язнення.

Івано-Франківська обласна прокуратура