В НАБУ рассказали, как замглавы Харьковского облсовета получал миллионную взятку от директора КП (видео)

Об этом рассказал на брифинге 23 июля детектив Национального антикоррупционного бюро Украины Николай Карась, передает «Суспільне».

Как известно, 22 июля детективы НАБУ задержали замглавы Харьковского облсовета Андрея Малыша, который является депутатом облсовета от «Оппозиционной платформы – За жизнь», и его сообщника-адвоката во время получения взятки в размере 1 миллион 50 тысяч гривен. По информации СМИ, были задержаны также глава фракции «ОПЗЖ» Сергея Гладкоскока и глава облсовета Артур Товмасян, который был избран от партии «Слуга народа». 23 июля Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрения заместителю главы Харьковского областного совета и адвокату-посреднику.

– Первый транш — 9.04.2021 года в размере 300 тысяч гривен. Второй транш был в размере 200 тысяч гривен, происходил 06.05.2021. Третий транш — 17.06.2021 года в размере 200 тысяч гривен. Последняя сумма денежных средств, 350 тысяч гривен, были переданы 21.07.2021 года, — сказал Карась.

К детективам НАБУ обратился директор коммунального предприятия, от которого, по версии следствия, требовали взятку за сохранение должности.

– Директор предприятия обратился в НАБУ с соответствующим заявлением о совершении уголовного преступления. Это позволило нам зарегистрировать уголовное производство и начать неотложные следственные действия, — сказал детектив НАБУ.

На вопрос, может ли грозить уголовное наказание директору коммунального предприятия, Карась ответил:

– Я не думаю, что ему должно что-то угрожать, но, конечно, такие риски могут быть. … Учитывая тот факт, что директор коммунального предприятия обратился с соответствующим заявлением, думаю, это должно стать образцом для других лиц, которые, возможно, опасаются обратиться в правоохранительные органы при наличии у них соответствующей информации о коррупционных действиях, — добавил Карась.

В НАБУ будут просить ВАКС взять подозреваемых под стражу в связи с рисками: подозреваемые могут уклоняться от органов предварительного расследования, искажать документы, которые могут иметь значение для досудебного расследования, скрываться или влиять на свидетелей.

Обыски в Харьковском облсовете, дома и в автомобилях фигурантов продолжались до 7:00 23 июля, рассказал Карась.

Кроме заместителя председателя облсовета и вероятного сообщника — адвоката-посредника — никто не задержан.

– О других лицах — в настоящее время решается вопрос об их причастности к совершению указанного преступления, — сообщил Карась.

Вопрос возможной причастности к делу председателя облсовета Артура Товмасян детектив назвал «тайной досудебного расследования».

Председателя облсовета не допрашивали, одновременно у него в кабинете и дома проводили обыски, подтвердил Карась.

– Процессуального статуса в настоящее время у данного лица не может быть, — сказал детектив.