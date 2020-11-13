В Одесі правоохоронці припинили діяльність шахрайського брокерського call-центру

Заходи під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури № 4 проводили кіберполіцейські Одещини спільно зі слідчими Суворовського відділу поліції в місті Одесі та співробітниками Служби безпеки України в Одеській області.

В ході всеукраїнської операції «Трикстер» правоохоронці встановили, що протиправна діяльність була спрямована на заволодіння грошима українців та громадян іноземних держав під приводом залучення інвестицій та участі у торгах на фондових біржах.

Для її реалізації зловмисники використовували Sip-телефонію, що дозволяла здійснювати дзвінки з різних каїн світу. Представляючись фінансовими брокерами, вони пропонували громадянам інвестувати кошти у фінансові ринки та відомі криптобіржи з метою відкриття торговельного рахунку на інтернет-платформі та отримання стабільного прибутку. В подальшому, після відкриття рахунку, правопорушники починали діяти під виглядом професійних трейдерів. За допомогою програмного забезпечення віддаленого доступу до рахунків інвесторів вони здійснювали торговельні операції, які не відповідали дійсності, та заволодівали грошима інвесторів.

Правоохоронці провели в офісному приміщенні санкціонований обшук та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази злочинної діяльності.

Наразі проводяться подальші процесуальні дії, спрямовані на доведення вини фігурантів та притягнення їх до відповідальності за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. За шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Відділ комунікації поліції Одеської області

(за матеріалом Управління протидії кіберзлочинності

в Одеській області ДКП НПУ)