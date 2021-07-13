В России неадекват два часа держал трехлетнего сына за перилами балкона на 13-м этаже

На данный момент мужчину задержали, мальчик находится в безопасности.

В Иркутске неадекватный 34-летний россиянин Роман Терентьев более двух часов продержал трехлетнего сына за перилами балкона на 13-м этаже, угрожая его сбросить.

Как сообщает местный Telegram-канал «Двач/Ньюсач», когда Терентьев наконец-то передал ребенка спасателям, он попросил купить ему бутылку водки:

«Психолог передала это сотрудникам, те пошли покупать бутылку».

Сообщается, что накануне жена Романа Терентьева позвонила в полицию и рассказала, что муж забрал ее ребенка из садика и заявил ей, что она больше никогда не увидит сына, а последние минуты их жизни он будет снимать и присылать ей.

По предварительным данным, супруги недавно начали разводиться, и именно это могло послужить причиной произошедшего.

На данный момент россиянин задержан. // УНИАН