В управління АРМА передано капітал, зареєстрованої в РФ фармацевтичної компанії на ₴1 млрд.

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За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора в управління АРМА передано російську частку капіталу фармацевтичного підприємства, активи якого у грошовому еквіваленті складають близько 1 млрд грн.

Прокурори Офісу Генерального прокурора здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому стосовно суб’єкта господарювання, пов’язаного з РФ. Компанія займає провідне місце на ринку України із постачання лікарських засобів до закладів охорони здоров’я України.

В управління АРМА передано капітал, зареєстрованої в РФ фармацевтичної компанії на 1 млрд грн

За даними слідства, службові особи підприємства мають безпосередній зв’язок із РФ та можуть бути причетними до фінансування держави-агресора.

За клопотанням прокурорів Печерським районним судом м. Києва накладено арешт на частку статутного капіталу товариства, якими володіла юридична особа зареєстрована в РФ.

Досудове розслідування за фактами привласнення, розтрати майна, ухилення від сплати податків, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом та пособництва державі-агресору здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України (ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст.209, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Офіс Генерального прокурора

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