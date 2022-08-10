В управління АРМА передано капітал, зареєстрованої в РФ фармацевтичної компанії на ₴1 млрд.

За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора в управління АРМА передано російську частку капіталу фармацевтичного підприємства, активи якого у грошовому еквіваленті складають близько 1 млрд грн.

Прокурори Офісу Генерального прокурора здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому стосовно суб’єкта господарювання, пов’язаного з РФ. Компанія займає провідне місце на ринку України із постачання лікарських засобів до закладів охорони здоров’я України.

За даними слідства, службові особи підприємства мають безпосередній зв’язок із РФ та можуть бути причетними до фінансування держави-агресора.

За клопотанням прокурорів Печерським районним судом м. Києва накладено арешт на частку статутного капіталу товариства, якими володіла юридична особа зареєстрована в РФ.

Досудове розслідування за фактами привласнення, розтрати майна, ухилення від сплати податків, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом та пособництва державі-агресору здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України (ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст.209, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Офіс Генерального прокурора