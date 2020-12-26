В Ужгороді поліція спіймала чоловіка, який за день встиг викрасти авто та пограбувати ще одне

Співробітники Ужгородського відділу поліції спіймали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у викраденні автомобіля «Škoda Octavia» та грабежі

Вчора, 25 грудня, о 7 годині ранку на лінію «102» зателефонував ужгородець та повідомив, що його автомобіль «Škoda Octavia» викрали на вулиці 8 Березня. Два тижні тому саме цей чоловік вже викликав поліцію за фактом обкрадання іншої своєї машини. Тоді з неї забрали акумулятор та ключі від нині зниклого транспортного засобу. Поліція одразу ж розпочала розшук автівки.

Після обіду, о 14 год на лінію «102» зателефонували та повідомили про факт нахабного обкрадання в Ужгороді іншого транспортного засобу на вулиці Заньковецької. На очах у перехожих підозрюваний розбив скло автомобіля «Audi» і забрав сумку та два мобільні телефони. Небайдужі громадяни прослідкували, куди втік та де сховався підозрюваний, та повідомили правоохоронцям. Спільними зусиллями кримінальна поліція Ужгородського відділу та патрульні по гарячих слідах спіймали викрадача. Він ховався неподалік місця останнього злочину в під’їзді одного з будинків.

Викрадачем виявився 41-річний ужгородець, який уже притягався до кримінальної відповідальності за крадіжку. У нього, крім викраденої жіночої сумочки та телефонів, виявили також сумку з інструментами для угону автомобілів і ключі від розшукуваної «Škoda». На цей момент оперативні працівники вже розшукали викрадене авто, воно знаходилося в одному із закинутих гаражів міста. Ключі в кишені затриманого додатково довели причетність цієї особи до угону.

За цими правопорушеннями відкрито два кримінальні провадження, за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України, тобто незаконне заволодіння транспортним засобом, та ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України, тобто грабіж. Підозрюваного затримано. Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області