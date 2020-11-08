Винуватець смертельної ДТП на Волині, в якій загинув 25-річний пасажир авто, відбувся умовним покаранням

Про це стало відомо з вироку Ківерцівського районного суду Волинської області.

ДТП трапилася 26 травня в селі Дідичі Ківерцівського району. Водій автомобіля Skoda Octavia під час обгону виїхав на зустрічну смугу руху, однак не впорався з керуванням та виїхав на ліве узбіччя, де врізався у дерево.

Внаслідок ДТП пасажир Skodа отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям. Причиною смерті стало розтрощення черепа.

У суді обвинувачений водій визнав свою вину частково. Він підтвердив обставини самої ДТП, однак заперечив, що вчинив її у стані алкогольного сп’яніння.

Суд також дійшов до висновку, що не було доведено факту перебування обвинуваченого у нетверезому стані, оскільки, згідно довідки «Волинського медичного центру терапії залежностей», вміст алкоголю в крові водія становив 0,2 проміле.

Врахувавши всі обставини справи, суд призначив винуватцю ДТП покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, відібравши водійські права на два роки, але змінив це покарання на три роки умовного терміну. // Вартові еспресо