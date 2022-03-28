Ворожі хакери збирали інформацію з комп’ютерів, паразитуючи на темі війни

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, виявила розповсюдження архіву «ІнформаціящодовтратвійськовослужбовцівЗС_України.docx.exe». Він містить файл-приманку «Втрати-1001.docx», а також стиснутий файл «googleupdate.exe».

Після проведення аналізу фахівці CERT-UA класифікували згаданий EXE-файл як шкідливу програму PseudoSteel.

Ця програма після потрапляння на комп’ютер проводить пошук файлів (*.txt, *.doc, *.docx, *.pdf, *.xls, *.xlsx, *.ppt, *.pptx, *.odt, *.rtf, *.zip, *.rar, *.7z) і вивантажує їх на зовнішній FTP-сервер. Таким чином інформація з цих файлів може стати доступною зловмисникам.

З низьким рівнем впевненості активність асоційовано з діяльністю групи UAC-0010 (Armageddon).

У разі виявлення вказаного файлу просимо негайно повідомити про це на пошту [email protected]

Просимо бути обережними і не відкривати файлів невідомого походження, не переходити на сумнівні посилання та уважно дивитися, чи справжні сторінки вам пропонують відкрити, чи це – фішингові підробки.

Безпека в інтернеті починається з нашої власної кібергігієни!

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України