Вручено підозру третьому співучаснику створення порностудії у столиці, який переховувався у Польщі

Місце переховування третього фігуранта злочинної групи встановили працівники кіберполіції Полтавщини спільно з оперативниками управління карного розшуку та детективами поліції області. До його затримання у Польщі та вручення підозри у скоєнні ряду злочинів сексуального характеру долучилися Генеральна прокуратура України, Полтавська обласна прокуратура та правоохоронці Польської Республіки.

Нагадаємо, на початку 2019 року житель Полтави повідомив до поліції, що в Інтернет-мережі він виявив відео з дитячою порнографією. У рамках кримінального провадження, відкритого за даним фактом, співробітники Київського управління кіберполіції, детективи слідчого управління поліції в Полтавській області та Полтавської обласної прокуратури, за участі спецпідрозділу КОРД міста Києва, 24 лютого 2019 року припинили у Києві протиправну діяльність студії, в якій виготовляли порнографічну продукцію з дітьми.

Тоді повідомили про підозру та взяли під варту 50-річного киянина – організатора злочинної діяльності, а також вручили підозру у скоєнні ряду злочинів проти статевої недоторканості одному із співвиконавців – 21-річному жителю столиці. Під час досудового розслідування детективи слідчого управління Полтавщини встановили шістьох неповнолітніх дівчат, які постраждали від злочинної діяльності підозрюваних.

Іван Вигівський, начальник поліції Полтавщини, повідомив:

«Під час проведення оперативно-розшукових заходів співробітники кіберполіції Полтавщини спільно з оперативними працівниками управління карного розшуку поліції області, встановили, що третій спільник групи, який оголошений у розшук, переховується у Польській Республіці. Для ініціювання екстрадиції 24-річного фігуранта поліція, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, спрямувала відповідні клопотання до Генеральної прокуратури України.

На підставі пакету документів, підготовленого в Україні, правоохоронці Польщі вручили розшукуваному підозру у скоєнні ряду тяжких та особливо тяжких злочинів та передали його українським поліцейським. 26 січня Октябрський районний суд Полтави обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави».

Детективи слідчого управління поліції в Полтавській області здійснюють розслідування за рядом статей Кримінального кодексу України (ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 301, ч. 3, ч. 4 ст. 152, ч. 1, ч. 2 ст. 156), що передбачають відповідальність за співвиконання у виготовленні та зберіганні з метою розповсюдження зображень та відеопродукції порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію, з примушуванням неповнолітніх до участі у створенні порнографічної продукції, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб; у вчиненні дій сексуального характеру щодо неповнолітньої та малолітньої особи. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Полтавщини