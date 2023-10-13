У столиці затримали трьох торговців амфетаміном

Двоє чоловіків облаштували у своїх квартирах нарколабораторії, а їх спільник займався збутом готової продукції. Під час обшуків правоохоронці вилучили кілограм амфетаміну, 50 пігулок екстазі на суму близько 600 тисяч гривень та зброю. «Бізнесменам» може загрожувати від 6 до 12 років позбавлення волі.

Слідчі Дарницького управління поліції за оперативного супроводження працівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури викрили двох киян та мешканця Київської області, які налагодили у столиці «бізнес» з виготовлення та збуту наркотичної речовини – амфетамін.

Встановлено, що до складу злочинної групи увійшло двоє чоловіків, 1983 та 1996 років народження, які облаштували у своїх квартирах нарколабораторії з виготовлення амфетаміну, а також чоловік, 1989 року народження, якому була відведена роль продавця наркоречовини.

Під час обшуків за місцями мешкання фігурантів поліцейські вилучили лабораторне обладнання, 1 кілограм амфетаміну, 50 пігулок екстазі, прекурсори для виготовлення психотропних речовин, зіп-пакети, електронні ваги та гроші, отримані від злочинної діяльності. За цінами «чорного» ринку вилучена продукція може становити близько 600 000 гривень. Крім того, у квартирі одного зі зловмисників було виявлено автомат із 300 бойовими набоями до нього.

В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що спільники займалися незаконним бізнесом близько пів року та продавали наркотик із рук в руки мешканцям Києва та області. За 1 грам виготовленого амфетаміну «бізнесмени» отримували 600 гривень. Наразі встановлюється канал надходження пігулок екстазі, які також збував один із фігурантів.

Правопорушники затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі оголосили двом чоловікам про підозри у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, а їх товаришу за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає від 6 до 12 років ув’язнення.

Також розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та ч. 3 ст. 313 Кримінального кодексу України – викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва