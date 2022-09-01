Викрали 9 акумуляторів з електросамокатів у Шевченківському районі столиці: двом затриманим оголошено про підозру

За крадіжку, скоєну у період воєнного стану, фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

До чергової частини Шевченківського управління поліції звернулись представники однієї зі столичних компаній із заявою про викрадення дев’яти акумуляторів з електросамокатів. Правоохоронці зареєстрували дане повідомлення та розпочали досудове розслідування.

Як розповів слідчий Шевченківського управління поліції Владислав Абара, співробітники карного розшуку встановили, що до скоєння злочинів причетні двоє товаришів:

«Правопорушники перерізали інструментами дріт живлення електросамокату та демонтували звідти акумулятор. Після чого чоловіки залишали електросамокати та зникали з місця вчинення кримінального правопорушення. Своїми діями зловмисники завдали компанії матеріальних збитків у розмірі 33 тисяч гривень».

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку затримали крадіїв. Це – раніше не судимі кияни, 1985 та 1992 років народження.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану, та за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомили затриманим про підозру у скоєнні злочинів. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Відділ комунікації поліції Києва