Викрали гроші з київської церкви: поліцейські повідомили про підозру трьом чоловікам

Крадіжку вчинили робітники, які проводили будівельні роботи на території церкви. Зловмисники викрали 60 тисяч гривень, частину з яких вони витратили. Фігурантів затримано, їм вже повідомлено про підозру.

1 грудня до Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення, що з будівництва церкви в Солом’янському районі зник сейф із робочою документацією та грошима в сумі 60 тисяч гривень.

Як повідомив начальник Солом’янського управління поліції Ігор Леус, ми провели огляд місця події та встановили, що на території церкви знаходився сейф, в якому зберігалися кошти, призначені для виплати заробітної плати робітникам і придбання будівельних матеріалів. Вранці 1 грудня охоронник виявив, що сейф зник:

«У результаті проведених першочергових заходів, спільно з оперативниками управління карного розшуку та кримінального аналізу Главку ми з’ясували, що в день крадіжки до церкви проникло троє осіб, які зламали двері, винесли сейф, завантажили його до легкового автомобіля та поїхали у невідомому напрямку. Також ми встановили, що вказаний автомобіль перебуває на території одного з приватних будинків у Київській області»

Під час невідкладного обшуку за вказаною адресою поліцейські виявили в будинку трьох чоловіків, віком 20, 33 та 34 роки, у яких вилучили гроші, викрадені з церкви. Також, під час обшуку за місцем мешкання одного з фігурантів правоохоронці вилучили церковну документацію, яка зберігалася у викраденому сейфі.

Поліцейські затримали фігурантів в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України. Слідчі вже повідомили їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена у великих розмірах в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Поліція Києва