Викрито ще чотирьох осіб, які працювали в окупаційній адміністрації під час захоплення ворогом Куп’янщини

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру чотирьом особам за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Активна робота з викриття поплічників ворога на деокупованих територіях продовжується. Викрито ще низку пристосуванців, які співпрацювали з представниками рф під час захоплення Куп’янщини. Усі вони — співробітники різних управлінь Куп’янської міської ради, які після деокупації повернулись до своєї роботи в органі місцевого самоврядування.

Зокрема, дізнанням встановлено, що 59-річна жінка, погодившись на пропозицію представників рф, обійняла посаду «и.о. главного специалиста сектора социальных гарантий и компенсаций Управления труда и социальной политики ВГА Купянского района». Вона займалась оформленням документів для соціальних виплат від рф місцевому населенню — прийомом заяв та закриттям особових рахунків.

Троє інших підозрюваних обійняли однойменні посади і стали «и. о. главного специалиста персонифицированного учета и автоматической обработки информации Управления труда и социальной политики ВГА Купянского района».

Їхні функціональні обов’язки дещо відрізнялись. Зокрема, 49-річна жінка займалась перевіркою заяв та готувала документи, пов’язані із соцвиплатами, до підпису керівнику управління. 59-річна підозрювана відповідала за архівне збереження справ отримувачів соціальних виплат, а 48-річний чоловік налагоджував оргтехніку для своїх «колег» і надавав їм інформаційну та методичну допомогу.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно з Куп’янським РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу ДКР СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Робота з виявлення внутрішніх ворогів нашої держави – це питання безпеки всієї країни. Кожному факту, який свідчить про допомогу ворогу, обов’язково буде надано відповідну правову оцінку, і кожен причетний буде притягнутий до кримінальної відповідальності. Органи прокуратури вживають всіх необхідних заходів для недопущення колаборантів до роботи в органах влади і місцевого самоврядування.

Харківська обласна прокуратура