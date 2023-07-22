Викрито уманчанина, який вчинив DDoS-атаки на сервери державних установ Республіки Азербайджан

В рамках виконання запиту на надання міжнародної правової допомоги працівники кіберполіціі спільно зі слідчими СУ ГУНП за процесуального керівництва прокуратури Черкаської області викрили хакера.

40-річний мешканець міста Умань здійснив DDoS-атаки на сервери державних урядових структур Республіки Азербайджан. Це призвело до перешкоджання роботі комп’ютерної системи інфраструктури об’єкта державного значення.

Під час проведення обшуку поліцейські за місцем проживання підозрюваного вилучили комп’ютерне та мережеве обладнання, цифрові накопичувачі та мобільні телефони.

На даний час триває перевірка, встановлюються інші епізоди протиправної діяльності підозрюваного.

Поліція Черкаської області