Взяли під варту: підліток, який спричинив смертельну ДТП в Луцьку, виявився ще й розбійником

Підлітку, який спричинив ДТП з тяжкими наслідками у Луцьку оголосили про підозру ще за двома статтями – ч. 2 ст. 187 (Розбій), ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, автопригода трапилась 12 грудня 2021 року на проспекті Соборності, у Луцьку. Тікаючи від екіпажу патрульних та не виконуючи законні вимоги поліцейських про зупинку, водій Renault Megane промчав на червоне світло та в’їхав у людей, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході. Після цього скоїв зіткнення з деревом і дорожнім знаком на перехресті з вулицею Чорновола. Після зіткнення неповнолітні керманич і двоє пасажирів намагались втекти з місця події, однак їх затримали поліцейські з громадянами.

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали шестеро людей: чотирьох з них після надання медичної допомоги відпустили додому, у тяжкому стані шпиталізували 39-річну лучанку, яка згодом померла у медзакладі, також травмувався 5-річний хлопчик.

Тоді підлітка, який спричинив ДТП, затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, йому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід – домашній арешт.

Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний причетний ще до вчинення розбою: у листопаді минулого року він разом зі спільниками скоїли напад на лучанина та заволоділи належним йому телефоном.

Також підліток незаконно заволодів транспортним засобом свого вітчима, на якому і скоїв дорожньо-транспортну пригоду.

Відповідно, йому оголошено підозри за ч. 2 ст. 187 (Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно) Кримінального кодексу України

Сьогодні Луцький міськрайонний суд Волинської області змінив підозрюваному запобіжний захід на тримання під вартою.

За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Волинської області